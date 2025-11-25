Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

31.8°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

31.8°

Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

31.8°
Coronel Rosales.

Bajo Hondo se prepara para celebrar su 134° aniversario

Música, gastronomía, feria y mucha tradición.

Foto: Archivo La Nueva.

La localidad rosaleña de Bajo Hondo se prepara para vivir una nueva edición de su celebración aniversario, el próximo domingo 30 de noviembre.

Ese día, la comunidad reunirá a vecinos y visitantes en la Plaza Independencia para festejar su cumpleaños número 134, en un encuentro organizado por el Municipio de Coronel Rosales y la Comisión del Aniversario.

La jornada ofrecerá una programación marcada por la identidad regional: agrupaciones folklóricas, peñas, feriantes, puestos gastronómicos y agrupaciones gauchas ocuparán el centro de la escena, con música, baile y artesanías que expresan la tradición local.

Desde la organización informaron que todavía quedan lugares disponibles para quienes quieran participar con propuestas gastronómicas, puestos de feria o presentaciones artísticas. Los interesados pueden comunicarse con los siguientes contactos habilitados:

Patio gastronómico: 291-5752987 (Diego)
Peñas folklóricas: 291-5089006 (Pedro)
Feriantes: 2932-611795 (Walter) / 2932-532800 (Andrea)
Agrupaciones gauchas: 2932-543999 (Camila)
 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE