Bajo Hondo se prepara para celebrar su 134° aniversario
Música, gastronomía, feria y mucha tradición.
La localidad rosaleña de Bajo Hondo se prepara para vivir una nueva edición de su celebración aniversario, el próximo domingo 30 de noviembre.
Ese día, la comunidad reunirá a vecinos y visitantes en la Plaza Independencia para festejar su cumpleaños número 134, en un encuentro organizado por el Municipio de Coronel Rosales y la Comisión del Aniversario.
La jornada ofrecerá una programación marcada por la identidad regional: agrupaciones folklóricas, peñas, feriantes, puestos gastronómicos y agrupaciones gauchas ocuparán el centro de la escena, con música, baile y artesanías que expresan la tradición local.
Desde la organización informaron que todavía quedan lugares disponibles para quienes quieran participar con propuestas gastronómicas, puestos de feria o presentaciones artísticas. Los interesados pueden comunicarse con los siguientes contactos habilitados:
Patio gastronómico: 291-5752987 (Diego)
Peñas folklóricas: 291-5089006 (Pedro)
Feriantes: 2932-611795 (Walter) / 2932-532800 (Andrea)
Agrupaciones gauchas: 2932-543999 (Camila)