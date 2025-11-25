Bajo Hondo se prepara para celebrar su 134° aniversario

La localidad rosaleña de Bajo Hondo se prepara para vivir una nueva edición de su celebración aniversario, el próximo domingo 30 de noviembre.

Ese día, la comunidad reunirá a vecinos y visitantes en la Plaza Independencia para festejar su cumpleaños número 134, en un encuentro organizado por el Municipio de Coronel Rosales y la Comisión del Aniversario.

La jornada ofrecerá una programación marcada por la identidad regional: agrupaciones folklóricas, peñas, feriantes, puestos gastronómicos y agrupaciones gauchas ocuparán el centro de la escena, con música, baile y artesanías que expresan la tradición local.

Desde la organización informaron que todavía quedan lugares disponibles para quienes quieran participar con propuestas gastronómicas, puestos de feria o presentaciones artísticas. Los interesados pueden comunicarse con los siguientes contactos habilitados:

Patio gastronómico: 291-5752987 (Diego)

Peñas folklóricas: 291-5089006 (Pedro)

Feriantes: 2932-611795 (Walter) / 2932-532800 (Andrea)

Agrupaciones gauchas: 2932-543999 (Camila)

