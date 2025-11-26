Los resultados que necesita Norris para ganar el domingo el campeonato de Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris (McLaren) podría ganar su primer campeonato de Fórmula 1 este fin de semana, en el Gran Premio de Qatar que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail.

Norris, que este año ganó siete Grandes Premios (Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil), llegará al GP de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato, con la considerable suma de 390 puntos, 24 más que sus perseguidores, que son el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien Norris tiene una buena ventaja, el británico podría estar en una situación mucho mejor, ya que en el GP de Las Vegas había finalizado segundo y le sacaba 30 puntos de ventaja a Piastri y 42 a Verstappen, pero las cosas se le complicaron mucho luego de la descalificación suya y de su compañero de equipo en McLaren, Piastri, por irregularidades en el suelo del auto.

De todas maneras, Norris podría asegurarse el título este fin de semana e incluso depende de sí mismo para que esto ocurra.

El británico necesita sumar solo dos puntos más que Verstappen y Piastri en Qatar, por lo que en caso de quedar al menos sexto en la sprint del sábado y luego ganar la carrera principal del domingo, se consagrará campeón de la categoría reina del automovilismo.

Norris atraviesa un momento muy sólido en la temporada, debido a que venía de ganar los Grandes Premios de México y de Brasil con muchísima solidez antes de su descalificación en Las Vegas.

Pero no la tendrá nada fácil, ya que Verstappen también tiene un gran presente y una prueba de esto son sus cuatro triunfos en las últimas siete carreras, mientras que en una de las otras tres finalizó segundo y en las otras dos se subió al último escalón del podio.

El que peor se encuentra es Piastri, quien después de un inicio de temporada arrollador manejó muy mal la presión y lleva varios meses en un bajísimo nivel. En las últimas seis fechas no se supo subir al podio, además de que solo pudo terminar una vez en la cuarta posición y otras tres en el quinto lugar, sumado al abandono en Azerbaiyán y la descalificación en Las Vegas.

La carrera del GP de Qatar, que podría definir este campeonato, será el domingo a las 13 (hora de Argentina).