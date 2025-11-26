18 años de cárcel para un sujeto acusado de abusar de su hija en Monte Hermoso

El Tribunal en lo Criminal N° 1 sentenció a 18 años de cárcel a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de su hija en Monte Hermoso.

Según la causa investigada por la fiscal Agustina Olguín, entre octubre de 2019 y junio de 2021, el sujeto -no se lo identifica para preservar a la chica- le exhibió a la víctima material pornográfico y la sometió en domicilios ubicados en la localidad balnearia.

También se determinó que al comienzo de los abusos la menor tenía 7 años de edad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los jueces consideraron probados los delitos de "promoción de la corrupción de menores, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados".

En todos los casos, los delitos resultaron agravados "por haber mediado el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y por el vínculo".

Fuentes judiciales señalaron que el procesado arribó en libertad al juicio y que, por mayoría de opiniones, los magistrados no hicieron lugar al pedido de detención solicitado por la fiscalía.

Por esa razón, el hombre permanecerá en esa condición hasta tanto el fallo condenatorio adquiera firmeza.

Al momento de los alegatos la representante del Ministerio Público había reclamado una pena de 26 años de prisión.

La misma sanción habían pedido los abogados Pablo Soteri y Mariano Prieto, quienes asesoraron a la familia de la víctima.