Milei, con la DAIA: “El mundo libre le dio la espalda al pueblo judío y nosotros le dimos la mano"

El presidente Javier Milei dio un mensaje este miércoles en el acto del aniversario número 90 de la DAIA, donde sostuvo que en los últimos meses “mientras la mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al pueblo judío, nosotros le dimos la mano”.

El mandatario se pronunció así en la ceremonia realizada en el Teatro Colón, donde cuestionó el accionar de varios países que pusieron distancia con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanayahu, en el marco del conflicto con Hamas y la guerra en la Franja de Gaza.

“Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros los denunciamos con más ímpetu, porque al mal no se le puede responder con indiferencia, sino que se le debe enfrentar con una fuerza de igual magnitud, pero con sentido opuesto”, planteó en su discurso.

E insistió: “Apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarlos nos hundimos en la miseria”.

“Nuestro deber moral defender la verdad de estos valores judeo-cristianos. Porque sin lugar a dudas es ese compromiso férreo con el bien, sin importar las críticas, el que le muestra al mundo que hoy somos un país mejor, y esto es también algo necesario para hacer a la Argentina grande nuevamente”, cerró.

Previamente Milei, había apuntado contra el kirchnerismo, al sostener que “mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para convertir el terrorismo y el antisemitismo”.

También señaló que “el mundo hoy no es como hace unos años atrás: el 7 de octubre fue un antes y un después, no solo para Israel o los judíos, sino para todo Occidente”, en referencia a los ataques y secuestros que perpetró ese día Hamás en suelo israelí.

“En el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal; vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria reciente”, lamentó.

El discurso del mandatario fue seguido en primera fila por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, quien antes le había entregado una distinción al jefe de Estado. (con información de NA)