Las bochas vivieron una noche cargada de emociones con agasajos, desfile y partido inaugural

El desfile inaugural y el inicio de la temporada 2026 para las bochas bahienses tuvo su lado deportivo, pero también se vivió desde lo emotivo.

La delegaciones de Primera división le otorgaron el colorido esperado a una noche donde también se jugó el partido inaugural de tercetos entre el último campeón 9 de Julio y General Daniel Cerri.

Los momentos más salientes fueron el merecido homenaje que la nueva comisión directiva de la Asociación Bahiense de Bochas, encabezada por el presidente Néstor Eduardo Menéndez, le realizó a Osvaldo Catini, con una placa recordatoria que recibió su hijo Rodrigo.

"Por su labor y gestión realizada", expresa la plaqueta donde la ABB expone en nombre del torneo oficial de bochas en homenaje a quien fue, durante muchos años, un referente como jugador y dirigente.

Rodrigo agradeció el gesto, recordó a su padre y se emocionó hasta las lágrimas.

Luego hubo hubo un agasajo al último campeón de tríos, 9 de Julio, con la entrega de la copa -lo hizo el director general de deportes, Leandro Iribarren, en representación del municipio- al campeón 2025, que fue recibida por Alberto Levriero.

Las medallas, en tanto, fueron para los jugadores Lázaro Levriero, Inca Heil y Daniel Vitozzi.

Cabe destacar que la primera fecha, tanto en la A como en la B, se completará el venidero lunes.