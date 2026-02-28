El presidente Javier Milei inaugurará este domingo las sesiones ordinarias en el Congreso

Desde las 21.00 hs de este domingo, se espera que el presidente Javier Milei inaugure el 144 período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Trascendió que el discurso tendrá una duración estimada de una hora y será transmitido por cadena nacional.

Se espera que durante la Asamblea Legislativa el mandatario no solo inicie el período de sesiones, sino que también exhiba sus últimas victorias políticas y anuncie más reformas.

Tras el final de las extraordinarias en el que el oficialismo cosechó triunfos clave para el Gobierno -desde la Reforma laboral hasta la ley de inocencia fiscal, pasando por el Presupuesto, la ley penal juvenil y la media sanción de la ley de Glaciares-, el mandatario desembarca en el Congreso convencido de que lleva las muestras de la gobernabilidad que el FMI, el mercado y los delegados de Donald Trump le exigían.

El operativo de seguridad alrededor del Palacio Legislativo será más importante después de que Milei elevara a alto el nivel de seguridad en todo el país tras el ataque de Israel y Estados Unidos -principales aliados de su gobierno en política exterior- a Irán.

Al igual que en 2025, buena parte de la oposición más dura no estará presente. El bloque de senadores del peronismo no será de la partida y diputados de las provincias se ausentarán con motivo de asistencia asistir a la inauguración de las sesiones en sus respectivos distritos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya dejó saber que no dirá presente. Lo mismo ocurrirá con los otros 4 mandatarios provinciales que explicitaron su rechazo a la Reforma laboral: Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa). (Con información de Clarín)