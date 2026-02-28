Verano 2026: viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos

El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas, se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria en todo el país.

Los números

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada 2026 finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un impacto económico cercano a 11 billones de pesos.

La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cambio, el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, resultando nominalmente mayor al año pasado (+28,2%), pero 3,3% menor cuando se quita el impacto de la inflación (a precios reales).

A diferencia del verano anterior, la temporada mostró un desempeño más equilibrado, con un flujo sostenido de turistas durante enero y febrero, acompañado por políticas comerciales más agresivas, promociones y financiamiento en cuotas que ayudaron a dinamizar el consumo.

La estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs. 3,7 en 2025), consolidando la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%. Este comportamiento evidencia un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida.

La Provincia de Buenos Aires

La costa atlántica volvió a concentrar el mayor volumen de turismo del país, con Mar del Plata y Pinamar entre los destinos más elegidos, y una temporada que, en líneas generales, fue de menor a mayor. Tuvo con el Carnaval uno de los picos más altos del verano.

El movimiento turístico se sostuvo, aunque con un visitante más cauteloso y un consumo contenido, priorizando alternativas más accesibles. Villa Gesell, Cariló, Necochea, San Bernardo, Mar de las Pampas, Monte Hermoso, mantuvieron buenos niveles de ocupación, especialmente en fines de semana y fechas clave, como fue el Carnaval.

En Mar del Plata, el feriado de Carnaval fue uno de los puntos más altos del verano, con ocupación superior al 80% y hoteles que alcanzaron el 90%, aunque el consumo promedio se mostró más contenido que en temporadas anteriores, con turistas que cuidaron su presupuesto.

En el interior bonaerense y el turismo de cercanía se destacaron Tandil, con su perfil serrano-gastronómico; Tigre, con escapadas náuticas y recreativas en el Delta; y Chascomús, que registró 78% de ocupación los fines de semana y 38% entre semana, con estadías promedio de 3 noches y fuerte presencia de excursionistas. Allí, el Carnaval Infantil convocó a unas 35.000 personas durante cuatro jornadas.

San Pedro y San Antonio de Areco, vinculadas al turismo rural y cultural, también tuvieron buenos momentos en el verano, lo mismo que Sierra de la Ventana, que mantuvo buena afluencia en su circuito de naturaleza y trekking. Localidades ribereñas como San Nicolás de los Arroyos y destinos de laguna como Junín recibieron visitas constantes todo el verano, consolidando el peso del turismo de cercanía en todo el territorio bonaerense. El producto termal también tuvo movimiento sostenido en Termas del Salado y Carhué, destinos que combinaron bienestar y escapadas cortas.