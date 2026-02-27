Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

La ciudad.

Bajo Rondeau: allanamientos positivos por un caso de amenazas con armas

La Policía aprehendió a tres hombres y una mujer y secuestró tres revólveres, municiones, algo de droga y una moto.

Por un caso de amenazas con armas de fuego registrada el martes contra una vecina de 37 años del sector, la comisaría Quinta realizó a primera hora de hoy tres allanamientos con resultado positivo en cuanto a secuestro y aprehensiones.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Garantías Marisa Promé, a pedido de la UFIJ Nº 7.

Uno de los allanamientos se dio en Blandengues al 2.000, donde se secuestró un revólver calibre 38, municiones de calibres 9.45 y 32, drogas y una balanza digital. Allí fueron aprehendidos Tiago Yair Cané, de 19 años y Martín Jesús Rasgido (28).

Otro operativo tuvo lugar en Río Atuel 553, donde incautaron dos revólveres calibre 32, sin marca ni serie visible, siendo arrestados Dina Delia Vargas (50) y Axel Michel Cané (24).

Por último, en Richieri 552 la Policía secuestró una moto Honda XR 150, sin patente colocada y numeración de motor y cuadro suprimidas. En ese caso no se encontraron ocupantes en la vivienda. 

