Bajo Rondeau: allanamientos positivos por un caso de amenazas con armas

Por un caso de amenazas con armas de fuego registrada el martes contra una vecina de 37 años del sector, la comisaría Quinta realizó a primera hora de hoy tres allanamientos con resultado positivo en cuanto a secuestro y aprehensiones.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Garantías Marisa Promé, a pedido de la UFIJ Nº 7.

Uno de los allanamientos se dio en Blandengues al 2.000, donde se secuestró un revólver calibre 38, municiones de calibres 9.45 y 32, drogas y una balanza digital. Allí fueron aprehendidos Tiago Yair Cané, de 19 años y Martín Jesús Rasgido (28).

Otro operativo tuvo lugar en Río Atuel 553, donde incautaron dos revólveres calibre 32, sin marca ni serie visible, siendo arrestados Dina Delia Vargas (50) y Axel Michel Cané (24).

Por último, en Richieri 552 la Policía secuestró una moto Honda XR 150, sin patente colocada y numeración de motor y cuadro suprimidas. En ese caso no se encontraron ocupantes en la vivienda.