Golpeó, disparó, huyó y quedó detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad aprehendió en el barrio Los Álamos a un hombre que había golpeado a otro y efectuado dos disparos sin lograr impactarlo. El agresor tuvo que ser perseguido por el personal policial e iba acompañado de otros sujetos.

Gracias al trabajo en conjunto con las cámaras del CeUM, las fuerzas de seguridad pudieron detectar la camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaba el agresor en la calle Aguaribay al 2400, lugar donde fue interceptada.

El principal sospechoso fue identificado como Jonathan Oscar Barciocco Bilianzki de 27 años de edad, quien quedó inculpado de lesiones y abuso de armas de fuego.