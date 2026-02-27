Detienen a un hombre por amenazas y resistencia en Villa Harding Green

El Comando de Patrullas de la Ciudad detuvo en la madrugada de este viernes a un hombre que fue denunciado por su pareja por tornarse agresivo.

Al momento del arribo de las fuerzas, el denunciado no se encontraba presente, pero momentos después se lo pudo aprehender en el mismo terreno del domicilio.

Al momento de su detención, éste intentó herir al personal policial con un cuchillo de carnicería, pero fue neutralizado.

El implicado fue identificado como Carlos Villalba de 38 años de edad.

Además, el rastrillaje del lugar terminó secuestrando un arma de fuego calibre 22 largo con seis municiones en la recámara y una planta de marihuana de 1,70 metros de altura.