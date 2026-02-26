Deudas en las familias: economista propone recortar en alimentos

El economista Fernando Marull propuso a las familias endeudadas con créditos recortar los gastos en alimentos como alternativa para poder cubrir el pago del financiamiento, optimizando el manejo de las cuentas “como viene haciendo el país”.

Al analizar el complejo panorama del endeudamiento familiar en los últimos tiempos, Marull planteó que para conseguir el monto faltante para pagar un crédito las familias deben actuar “como viene haciendo el país, vas acomodando gastos”.

En este sentido, durante una entrevista en Infobae, sostuvo que “algunos tienen otra lectura y se focalizan en aumentar los ingresos, otros en Argentina optan por ver como bajar los gastos” y remarcó que “hay algunos gastos que no los podes bajar, como el alquiler, la luz y al agua. Otros por ahí sí. Alimentos podes achicarte”.

En este marco, Marull aseguró que “ahora estamos gastando más en gastos fijos, como luz, gas y expensas, pero bajamos en alimentos y en textiles”, señalando que “gastamos mucho menos en textiles porque bajaron los precios”.

Ante la fragilidad de la economía familiar que se presenta en distintos hogares argentinos, que se ven exigidos por deudas insistió que la vía del recorte de gastos como respuesta al afirmar que las posibilidades son: "defaulteas, no la pagas o buscas cómo ahorrar en alguna parte”. (N/A)