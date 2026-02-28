Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo de Irán

Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada por el presidente Donald Trump a través de redes sociales.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, comienza, contundente, su mensaje publicado en la red social Truth Social.

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, agregó el presidente nortamericano, quien afirmó que “esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Cabe destacar que pese a la información brindada por el mandatario estadounidense, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó hoy que el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian se encuentran "sanos y salvos".

Por la noche, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado que había “indicios” de que el ayatolá no sobrevivió a los potentes bombardeos efectuados contra su complejo de seguridad. “Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, señaló el mandatario durante un discurso televisado.

Tras el pronunciamiento de Netanyahu, la prensa israelí informó que por la noche tanto Trump como el premier israelí vieron “una foto del cuerpo” de Khamenei. “Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Khamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN. (Con información de Infobae)