El Gobierno argentino elogió el operativo contra Alí Khamenei y recordó lo ocurrido en la AMIA

La Oficina del Presidente de la Nación difundió un comunicado oficial en el que elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel que, según indicó, resultó en la muerte de Ali Khmenei, líder supremo de Irán.

En el texto, firmado por el presidente Javier Milei, se califica a Khmeneicomo una de las figuras “más malvadas, violentas y crueles” de la historia reciente.

El comunicado recuerda que la Argentina fue víctima de uno de los actos terroristas atribuidos al régimen iraní: el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Señala que, según determinó la Justicia argentina, el ataque fue planificado desde las más altas esferas del gobierno iraní de entonces y ejecutado por Hezbollah.

Además, la Casa Rosada reafirma que la búsqueda de justicia por las víctimas es una política de Estado y sostiene que la acción militar conjunta podría marcar el fin de más de cuatro décadas de opresión en Irán, con la expectativa de que el pueblo iraní “recupere su democracia”. (Con información de TN)