Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En este último tiempo, los ciclos de madurez del trigo —el cultivo icónico del sudoeste bonaerense— han aportado determinadas características en base a condiciones climáticas y variedades diferentes desde los centros de innovación que buscan más eficiencia y mayores rendimientos.

Así entonces, en condiciones normales para la zona en torno al puerto de Ingeniero White, los ciclos largos suelen rendir un poco más que los cortos e, incluso, que los intermedios. De todos modos, en no pocos lotes sembrados para la campaña 2026/2027 —especialmente aquellos con tecnología de investigación— los ciclos cortos se muestran mucho más parejos respecto de los intermedios, y largos, si se los compara con años anteriores.

La inquietud surge con naturalidad: ¿esta característica puede constituirse en una nueva modalidad de siembra en el SOB?

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Una mirada sobre el tema aporta el Ing. Agr. Mariano J. Beker, jefe de investigación de trigo del Criadero de Cereales de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA): “Este año observo a los ciclos cortos mucho más parejos en su potencial frente a los intermedios o largos. Es lo que más me llamó la atención, ya que desde la implantación de los ensayos de esta campaña se manifestó este fuerte potencial. Esto me hace prever que, si bien puede mantenerse alguna brecha a favor de los largos, la diferencia de rendimiento entre ambos grupos será sensiblemente menor que en años anteriores”.

No es la única característica del cultivo 2026/2027, ya que la primavera tardía, los días de lluvia y la falta de sol han dejado —y dejan— sus huellas.

“En el campo experimental vemos que el cultivo se encuentra sensiblemente atrasado respecto de lo que fue el año pasado y de lo que consideramos un ciclo normal. La demora la estimamos de entre 10 y 15 días; esto significa que el período crítico está cayendo más tarde de lo habitual”, añade Beker, en diálogo con La Nueva.

Lo cierto es que este desarrollo se ha concretado con muy buena disponibilidad de humedad y con temperaturas menores a la normal, factores que explican el atraso (en gran medida). Lo que se plantea para nuestra zona es el desafío de afrontar un llenado de grano enfocado durante el mes de noviembre que está concluyendo y en una parte del diciembre que se inicia este martes.

Los llenados de grano en esta etapa pueden ser muy buenos si se cuenta con temperaturas (de las denominadas frescas) y buena humedad en el perfil. Sin embargo, también pueden resultar deficientes si se presenta el fenómeno que en la zona se conoce como soplete (períodos de alta temperatura acoplados a vientos secos).

“La ventaja es que hoy tenemos un piso asegurado. Los cultivos superaron, en general, la etapa de floración y comenzaron a generar grano. Por lo tanto, ya existe una estructura que se puede removilizar y transformar en grano comercial. Si no ocurre ese golpe de calor extremo y las condiciones acompañan, estaríamos ante las puertas de otro año récord”, sostiene.

Ing. Agr. Mariano Beker.

Durante la última campaña, la floración ocurrió de manera relativamente temprana y se contó con una interesante provisión de agua y temperaturas frescas en octubre y buena parte de noviembre. Así se alcanzaron parcelas experimentales con rendimientos de hasta 10.200 kilos por hectárea, una cifra que nunca se había registrado en los 50 años de historia del criadero.

“Si las condiciones de llenado se mantienen favorables, este año contaremos con un factor determinante: una mayor radiación solar debido a la mayor extensión del día. Si la temperatura no se eleva demasiado y la acompañamos con suficiente humedad, el cociente fototermal será aún superior al de la campaña previa, lo que abre la puerta a superar esos techos de rinde”, explica.

“No me gusta ilusionarme con volver a cosechar 9.000 kilos, pero estoy convencido de que, al día de hoy, los rendimientos se van a ubicar por encima del promedio histórico para la zona”, amplía Beker, no sin diferenciar claramente el trabajo que se realiza en la investigación respecto del trigo comercial.

“El esquema es completamente distinto respecto del productor, quien cosecha grano buscando un óptimo económico, mientras que nosotros cosechamos genética e información trabajando en el óptimo técnico. En nuestras parcelas de ensayo no hay limitantes de nitrógeno, ni de aplicaciones de herbicidas o fungicidas. Es un manejo de máxima porque el producto (NdR: la semilla y la información genética) repaga cualquier nivel de tecnología aplicada, algo que la ecuación de costos del productor comercial no siempre puede absorber”, concluye.

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