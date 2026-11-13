Tierra productiva: la tendencia para quienes buscan diversificar sin convertirse en productores

Conservar una propiedad que puede apreciarse con el tiempo explica por qué existe la demanda. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Una mirada con faros largos. De eso se trata.

Invertir en el mercado inmobiliario no necesariamente implica comprar un departamento, una oficina o una casa. En la búsqueda de nuevas alternativas para diversificar el patrimonio, la tierra productiva comienza, hoy, a despertar interés por características que la diferencian de otros activos inmobiliarios.

La posibilidad de obtener ingresos sin involucrarse directamente en la actividad agropecuaria es una de sus principales virtudes. El esquema permite que el propietario arriende la tierra a un productor o empresa agropecuaria que se ocupa de desarrollar la actividad, recibiendo una renta mientras conserva la propiedad dentro de su patrimonio como parte de una estrategia de largo plazo.

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“El campo permite invertir en un activo productivo sin necesidad de convertirse en productor. Se puede comprar la tierra, arrendarla y recibir una renta, mientras el propietario conserva un activo tangible dentro de su patrimonio”, sostiene Federico Nordheimer, director de Nordheimer Campos y Estancias.

“De esta manera, el propietario arrienda la tierra a un productor o empresa agropecuaria que desarrolla la actividad, permitiéndole percibir una renta y mantener la propiedad en su patrimonio a largo plazo”, agrega.

—¿Qué metodología o pasos previos se recomiendan antes de elegir un campo?

—El primer paso no debería ser elegir un campo, sino entender qué inversión se está buscando. Tener claro el presupuesto, el objetivo y el horizonte permite después comparar alternativas y encontrar una propiedad alineada con esa estrategia. Antes de seleccionar una propiedad, es necesario comprender qué se busca, establecer el presupuesto disponible y definir una estrategia. A partir de allí se pueden comparar opciones, analizar diferentes zonas y sistemas productivos y evaluar renta, riesgos y horizonte.

—¿Qué ventajas o condiciones particulares presenta nuestro país en este contexto?

—La Argentina suma condiciones particulares que potencian el análisis de diferentes zonas y sistemas productivos: topografía y climas únicos en el mundo, suelos de excelente calidad, capital humano altamente capacitado y el costo de producción más bajo del mundo.

Para ir directamente al grano, y porque no son pocas las fortalezas para tomar la decisión de invertir en tierra productiva, veamos de qué se trata:

—Renta desde el primer año: el arrendamiento permite comenzar a generar ingresos desde el primer año, mientras la actividad productiva queda en manos de un tercero.

—Baja vacancia: la tierra fértil siempre encuentra a quien la arriende, favoreciendo la continuidad de los ingresos derivados del activo.

—Baja morosidad: se trata de uno de los mercados de alquiler más seguros del Real Estate.

—Cobertura frente a la inflación: los contratos indexados a cosechas ofrecen una alternativa de cobertura frente al aumento de precios.

—Diversificación: es un activo con baja correlación con otros de una cartera de inversión como acciones, bonos e inmuebles urbanos.

—Doble retorno: combina la posibilidad de obtener una renta anual con la apreciación del activo en el tiempo.

Este prólogo no viene sino a ratificar que, desde el punto de vista de la diversificación patrimonial a largo plazo, comprar un campo no significa cambiar de actividad ni convertirse en productor.

La posibilidad de delegar la explotación, recibir una renta regular y conservar una propiedad que puede apreciarse con el tiempo explica por qué la tierra productiva aparece con mayor frecuencia entre las opciones de quienes buscan diversificar su patrimonio con una mirada de largo plazo.

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