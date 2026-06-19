Sarnari: “La alta presión impositiva atraviesa a todas las economías del campo”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“El denominador común que afecta a todos los productores es la falta de rentabilidad por la asfixiante carga tributaria. Es una situación que, con especial dureza, golpea a quienes integran la menor escala”, dijo la Abog. Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA).

En este sentido advirtió que, debido a los costos actuales, la rentabilidad depende casi exclusivamente de obtener altos rendimientos por condiciones climáticas, ya que fuera de las zonas con rindes excepcionales —como el caso del sur bonaerense, que citó— la falta de productividad afecta directamente la viabilidad del productor.

Ahora bien, para el caso de la siembra fina que se desarrolla en nuestra región, Sarnari señaló —en diálogo con La Nueva.— que los costos que más afectan la rentabilidad son producto de una combinación de insumos productivos, logística, arrendamientos e, insistió, una elevada presión impositiva.

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En todos los casos, la gremialista aludió a factores específicos que ajustan los números de la campaña de trigo:

—Insumos disparados: el costo de la urea y del fósforo ha sufrido incrementos significativos que impactan directamente en la planificación de la siembra.

—Combustible: el precio del gasoil es otro de los componentes críticos que encarece la operación.

—Arrendamientos: “Para quienes no son dueños de la tierra, el costo de los alquileres representa una carga financiera que hace que los márgenes sean muy justos”, explicó.

—Retenciones: Sarnari señaló que la reciente baja de dos puntos en las retenciones para el trigo (del 7,5 % al 5,5 %) resulta insuficiente frente al aumento de los costos del resto de los componentes.

Sobre la soja recordó que las rebajas recién comenzarán el próximo año y que, para entonces, la presión seguirá siendo elevada (alcanzando todavía los 21 puntos).

“Celebro el camino de reducción iniciado (por los DEX), pero la meta final tiene que ser la eliminación total. En este sentido, debe ser el Congreso de la Nación el encargado de definir la política tributaria para brindar previsibilidad y evitar que los recursos del campo queden sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno”, añadió.

—Tasas e infraestructura: “A nivel local las tasas municipales son vistas como un costo distorsivo, especialmente porque no se traducen en la mejora de los caminos rurales, algo necesario para transportar la cosecha”, aseguró.

El vaso medio lleno se aprecia en la actividad ganadera, algo que la propia Sarnari admitió que se trata, hoy, de la vedette del sector agropecuario en razón de los buenos precios de la carne. “De todos modos, esto no alcanza para revertir la caída del stock”, dijo.

“Para mejorar la situación se necesitan políticas públicas que fomenten el financiamiento para la reposición de vientres y la inversión en infraestructura básica, como alambres, molinos y mangas, elementos que muchos productores han perdido tras años de dificultades”, describió.

Sarnari fue reconocida por la titular de Agroactiva, Rosana Nardi.

“Solo así se podrá planear a largo plazo, ya que la ganadería ha sido maltratada durante mucho tiempo y el desafío actual es lograr que las condiciones favorables actuales sean sostenibles hacia el futuro”, amplió.

Una visita a Bahía Blanca, con la intención de fortalecer la presencia institucional en el sur de la provincia de Buenos Aires y en departamentos de Río Negro, está en la agenda de la presidenta de Federación Agraria.

“Admito que tenemos una deuda allí, pero espero que este año la podamos cancelar. Tenemos la intención para reafirmar el objetivo de reconstruir la base gremial en el sur bonaerense”, concluyó Sarnari, quien además de abogada es docente y productora agropecuaria en el distrito de Bolívar, a 350 kilómetros de Bahía Blanca.

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