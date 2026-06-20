Río Negro: hallaron un bosque de troncos petrificados de 50 millones de años

Un bosque de troncos petrificados de aproximadamente 50 millones de años de antigüedad fue identificado este viernes en un establecimiento rural de la localidad rionegrina de Pilcaniyeu, durante un operativo realizado por especialistas de la Asociación Paleontológica de Bariloche con asistencia de Gendarmería Nacional.

La intervención se llevó a cabo en el marco de la aplicación de la Ley Provincial N° 3556 de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural.

La actividad se originó a partir de una denuncia sobre la presencia de restos fósiles en un predio ubicado a unos 80 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche, en una zona donde confluyen sierras y mesetas basálticas de la Patagonia.

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Según se informó, integrantes de la Patrulla Ambiental del Escuadrón 34 Bariloche acompañaron a los profesionales especializados durante las tareas de inspección realizadas con autorización del responsable del establecimiento.

Durante el relevamiento, los especialistas lograron identificar y confirmar la presencia de trece ejemplares de troncos petrificados pertenecientes a distintas especies de coníferas y angiospermas, es decir, plantas con flores. Los restos corresponden al período Eoceno, con una antigüedad estimada en alrededor de 50 millones de años, y representan una tipología que hasta el momento era desconocida en la región.

Tras las tareas de identificación y registro fotográfico, se procedió a la geolocalización de los ejemplares y a la extracción de muestras para su estudio. Los elementos fueron acondicionados de acuerdo con el protocolo de conservación y traslado de restos fósiles para garantizar su preservación.

Por disposición de la autoridad competente, las muestras obtenidas fueron trasladadas al Museo Paleontológico de Bariloche, donde permanecerán bajo resguardo para su posterior análisis científico.