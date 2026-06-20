Día de la Bandera: por qué se conmemora cada 20 de junio

Se trata de un emblema de la lucha por la libertad y la independencia

Cada 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, fecha en que los argentinos rinden homenaje al símbolo que representa la identidad y la unidad de la nación.

La Bandera nacional es el símbolo patrio más antiguo del país. Fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del Río Paraná por el General Manuel Belgrano durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

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El origen

El origen del Día de la Bandera se remonta al siglo XIX, durante el proceso de emancipación de Argentina del dominio español. El 20 de junio de 1820, falleció Manuel Belgrano, uno de los líderes más destacados de la lucha por la independencia.

Debido a ese acontecimiento, la jornada se convierte en un homenaje a Belgrano, que además de ser un militar, político, economista y periodista fue el creador de la bandera nacional argentina.

La bandera original fue diseñada por Belgrano en 1812. Consta de tres franjas horizontales: la superior y la inferior son celestes, mientras que la del medio es blanca. En el centro de la franja blanca se encuentra el Sol de Mayo, un emblema que representa la libertad y la independencia.

Qué representa

La Bandera Nacional despierta un profundo sentimiento de unidad y pertenencia en los ciudadanos. Su significado trasciende lo meramente visual y representa los valores y la historia de la nación.

Este símbolo patrio es un emblema de la lucha por la libertad y la independencia, y representa la diversidad cultural y geográfica del territorio argentino.

Qué significan los colores

Los colores de la Bandera argentina tienen un significado simbólico profundo. El celeste representa la independencia y la libertad. Este tono azul claro simboliza el cielo despejado, que refleja la esperanza y la aspiración de los argentinos por un futuro próspero y sin restricciones. También evoca la pureza y la paz que se busca alcanzar como nación. Además, hace referencia a los ríos y el Mar Argentino.

El color blanco simboliza la pureza y la integridad. Representa la plata, la honestidad, la transparencia y la sinceridad que se espera de los ciudadanos y las instituciones del país. El blanco también simboliza la unidad y la igualdad entre los argentinos, sin distinciones ni discriminaciones.

Por otro lado, el Sol de Mayo se encuentra en el centro de la franja blanca de la bandera. Se trata de un emblema solar que representa la energía y el esplendor y es una conmemoración de la Revolución de Mayo.

Al mismo tiempo, simboliza la libertad y la independencia que se alcanzó durante la lucha por la emancipación. El sol es de color amarillo oro, con 32 rayos, de los cuales una mitad apunta en sentido horario, mientras que la otra están rectos. (Clarín)