Brasil sumó su primera sonrisa en el Mundial y eliminó a Haití

Brasil goleó 3-0 a Haití en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y sumó su primera victoria en el Mundial 2026.

Matheus Cunha -por 2- y Vinícius convirtieron los tantos de la Verdeamarela, que lidera el grupo C junto a Marruecos.

La Selección de Carlo Ancelotti no contó con Neymar, que se quedó en New Yersey con el tramo final de su recuperación.

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Justo antes de la pausa de hidratación abrió el marcador Matheus Cunha para Brasil, que consiguió tranquilidad en su búsqueda de resultado.

El propio delantero de Manchester United amplió las distancias y facturó por duplicado en su cuenta personal.

A los 40 minutos del partido pidió el cambio Raphinha por molestias físicas e ingresó Rayan en su lugar. En tiempo adicionado al reglamentario, Vinícius se anotó en la goleada de la Verdeamarela en Philadelphia.

En la próxima fechaBrasil chocará frente a Escocia, mientras que Haití, ya eliminada, se las verá contra Marruecos.