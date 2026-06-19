El Gobierno confirmó que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

El economista Adrián Ravier será el nuevo vocero oresidencial, según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El también docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

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A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

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