La cuenta regresiva para el regreso de Fito Páez a Bahía ya empezó

Faltan varios meses para su presentación en Bahía, pero la expectativa por el regreso de uno de los artistas más importantes de la música argentina ya se refleja en la venta anticipada.

El artista rosarino se presentará el 1 de Octubre en el Predio FISA con su nueva gira nacional, en una producción que promete reunir a miles de personas para repasar algunas de las canciones más importantes de la historia del rock argentino.

La respuesta del público no tardó en llegar. A pocas semanas del inicio de la venta, más de la mitad de las entradas disponibles ya fueron adquiridas, una cifra que confirma la enorme expectativa que genera cada visita de Fito a la región.

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Si bien octubre todavía parece lejano, quienes aún no aseguraron su lugar podrían encontrarse con una disponibilidad cada vez más limitada a medida que se acerque la fecha.

Las entradas continúan a la venta a través de TicketBahia.com