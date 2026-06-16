Cómo fue el debut de Tim Payne con Nueva Zelanda en el Mundial 2026

El defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne, quien cobró relevancia en redes sociales gracias a la participación de un influencer, tuvo su estreno en el Mundial 2026 en el empate 2-2 ante Irán.

El futbolista neozelandés protagonizó un discreto debut que duró 78 minutos, hasta que fue reemplazado por Callan Elliott durante el duelo disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

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Payne se volvió una sensación en redes sociales de la noche a la mañana, gracias a un video subido por “Elscarso” en la plataforma digital TikTok, ya que su cuenta de Instagram cuenta con 5.8 millones de seguidores.

El lateral derecho de 32 años contó con algunas intervenciones defensivas: una intercepción, dos recuperaciones y dos duelos aéreos ganados. Además, a los 13 minutos del complemento se salvó de una tarjeta amarilla luego de una dura infracción sobre un rival.

De acuerdo con Sofascore, la puntuación de Payne luego de su partido frente al elenco iraní derivó en un 6.1.