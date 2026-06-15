Un aprehendido y un prófugo tras un asalto a un comercio en Villa Serra

Un hombre de 24 años fue aprehendido tras un robo ocurrido esta tarde en un almacén ubicado en el barrio Villa Serra, luego de un operativo del Comando de Patrullas y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta.

El hecho se registró en un comercio de calle Tierra del Fuego al 3500, donde personal policial acudió tras un llamado al número de emergencias que alertaba sobre un robo.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del local, quien manifestó que un hombre ingresó al comercio y, mediante amenazas, le sustrajo alrededor de $300.000 de la recaudación.

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Según su testimonio, un segundo individuo lo aguardaba en el exterior a bordo de una motocicleta para facilitar la fuga.

A partir de un operativo en la zona, el personal policial logró la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Maximiliano Agustín Martínez, de 24 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°15.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado en el hecho.