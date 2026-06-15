Goleadas y triunfos clave en una nueva fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur

La Liga del Sur completó este fin de semana la fecha 12 del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, una jornada que dejó resultados destacados, varias goleadas y equipos que continúan afianzándose en la pelea por los primeros puestos de sus respectivas categorías.

En la Primera División A, La Armonía se impuso por 3 a 1 frente a AEC, mientras que STMBB protagonizó una de las actuaciones más sobresalientes de la fecha al derrotar 6 a 1 a Bella Vista. Valeria Navarrete fue la figura del encuentro al convertir tres goles.

Villa Mitre también mostró su poder ofensivo y venció 8 a 2 a Libertad, con un triplete de Sol Menéndez Perrone y una sólida producción colectiva.

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Por su parte, Tiro Federal derrotó 4 a 0 a Sporting para sumar una importante victoria.

En la Primera División B, el líder Liniers superó 2 a 1 a SPIQPYA, mientras que San Francisco firmó la goleada más amplia de la categoría al imponerse por 8 a 1 sobre Huracán.

Rosario Puerto Belgrano también consiguió un triunfo contundente al vencer 5 a 1 a Estrella de Oro.

La fecha se completó con el empate sin goles entre Olimpo y Sansinena, en tanto que Pacífico de Cabildo tuvo jornada libre.

Resultados y goleadoras

Primera División A

AEC 1 (Emilia Del Riego)-La Armonía 3 (Jimena Cruz, Renata Pérez y Natalia Morínigo).

STMBB 6 (Valeria Navarrete 3, Victoria Nervi 2 y Stefania Sueyro)-Bella Vista 1 (Martina Trejo).

Libertad 2 (Julieta Banega y Teresita Mella)-Villa Mitre 8 (Sol Menéndez Perrone 3, Paola Melgarejo 2, Morena Bouven, Lucrecia Semper y Bernardita Tocchio).

Tiro Federal 4 (Alfonsina Royo, Camila Odriozola, Abril Sáenz y Morena Juárez)-Sporting 0.

Primera División B

SPIQPYA 1 (Paula Rodríguez)-Liniers 2 (Iara Schwab y Paulina Acevedo).

Huracán 1 (Verónica Molina)-San Francisco 8 (Luciana Sosa 2, Clara Iturrioz 2, Ariana Asassus, Milagros Fernández, Florencia Sorbellini y Ailin Randisi).

Estrella de Oro 1 (Natalia Ríos)-Rosario Puerto Belgrano 5 (Juliana Ruiz 2, Valentina Cavalli, Bárbara Aguirre y Carolina Díaz).

Olimpo 0-Sansinena 0.

Libre: Pacífico de Cabildo.