AmeriCup U18: Argentina, con Isabella Roldán, subió al podio y Estados Unidos fue el campeón

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Isabella Roldán (55), durante el himno. Foto: FIBa.

Argentina, con la bahiense Isabella Roldán, terminó en el tercer escalón del podio, al vencer a Venezuela 73 a 49 en el cierre de la AmeriCup U18 Femenina, que se disputó en Irapuato (México).

El campeón fue Estados Unidos, superando esta madrugada a Canadá, 90 a 72.

La albiceleste regresa con la misión cumplida, habiendo clasificado al Mundial U19, a disputarse del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu (China).

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En este último juego, Roldán jugó 14m03, convirtiendo 2 puntos, bajando 7 rebotes y dando una asistencia.

En el global, la bahiense, que da un año de ventaja (es clase 2009), promedió 17,1 minutos por partido, 4 puntos, 5,7 rebotes y un recupero.

La MVP del torneo fue la estadounidense Jordyn Palmer y la argentina Sofía Lombardero integró el quinteto ideal.

Además de los cuatro primeros, el resto terminó así: 5º) México, 6º) Paraguay, 7º) Puerto Rico y 8º) Dominicana.

El video del partido Argentina-Venezuela:

El plantel

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisca Canello | 2009 | Unión Florida

Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Celina Novatti | 2009 | Hindú

Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias

Venetia Oliva | 2010 | Berazategui

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Renata Scordo | 2008 | Lanús

DT: Paula Budini.