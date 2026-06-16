AmeriCup U18: Argentina, con Isabella Roldán, subió al podio y Estados Unidos fue el campeón
La albiceleste superó a Venezuela, 73 a 49.
Argentina, con la bahiense Isabella Roldán, terminó en el tercer escalón del podio, al vencer a Venezuela 73 a 49 en el cierre de la AmeriCup U18 Femenina, que se disputó en Irapuato (México).
El campeón fue Estados Unidos, superando esta madrugada a Canadá, 90 a 72.
La albiceleste regresa con la misión cumplida, habiendo clasificado al Mundial U19, a disputarse del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu (China).
En este último juego, Roldán jugó 14m03, convirtiendo 2 puntos, bajando 7 rebotes y dando una asistencia.
En el global, la bahiense, que da un año de ventaja (es clase 2009), promedió 17,1 minutos por partido, 4 puntos, 5,7 rebotes y un recupero.
La MVP del torneo fue la estadounidense Jordyn Palmer y la argentina Sofía Lombardero integró el quinteto ideal.
Además de los cuatro primeros, el resto terminó así: 5º) México, 6º) Paraguay, 7º) Puerto Rico y 8º) Dominicana.
El video del partido Argentina-Venezuela:
El plantel
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisca Canello | 2009 | Unión Florida
Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Celina Novatti | 2009 | Hindú
Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias
Venetia Oliva | 2010 | Berazategui
Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio
Renata Scordo | 2008 | Lanús
DT: Paula Budini.