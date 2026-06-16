Investigan el incendio de un automóvil en el barrio San Martín

Un automóvil se incendió durante esta madrugada en el barrio San Martín y las autoridades investigan las causas del hecho.

El episodio se registró alrededor de las 4 en España al 1300, luego de un llamado al servicio de emergencias 911. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla constataron que un vehículo Citroën C4 BVA Exclusive estaba siendo afectado por un foco ígneo.

El rodado pertenece a una mujer, de 40 años.

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En el lugar trabajó personal de Defensa Civil y una dotación de Bomberos, que logró sofocar las llamas.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por "averiguación causal de incendio" en la comisaría Primera. Tomó intervención la UFIJ Nº 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.