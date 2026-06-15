Estrella, Bahiense del Norte, Pueyrredón y Liniers se pusieron 1-0 en los cuartos de la LBB Oro

Con victorias de Estrella, Bahiense del Norte, Pueyrredón y Liniers comenzaron los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En el barrio San Martín, el local Estrella (1º) estiró su invicto en esa condición y ratificó por qué fue Nº1, superando a Leandro N. Alem (10º), por 68 a 56.

Cavero se mete entre Lozano y Hollender.

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Bahiense (3º) derrotó en el Manu Ginóbili a Villa Mitre (6º), 85 a 81 y el otro que festejó en su cancha fue Pueyrredón (4º) frente a Estudiantes (5º): 89 a 78.

Julián Marinsalta y el festejo en la Avenida.

La única victoria visitante correspondió a Liniers (8º), que le ganó a Napostá (2º), 92 a 80.

Los segundos encuentros, invirtiendo las localías, se disputarán el próximo jueves.

Estrella 68, L.N. Alem 56

Estrella sumó la novena victoria en fila superando a L.N. Alem, 68 a 56. De esta manera, mantuvo su invicto como local, no sintiendo, está claro, los 18 días desde su último partido, el cual le permitió quedarse con el Nº1.

Fausto Herrera deja atrás a Eduardo Ríos.

De atrás hacia adelante, el local construyó la victoria, siendo Fausto Herrera uno de los más valiosos defensivamente, porque sacó de juego a Jean-Luc Wilson, primero, después siguió a Emilio Giménez y el resto estuvo activo para disimilar la desventaja física.

Arriba y en bandeja define Santiago Quiroga ante Desbat.

Un juego ofensivo colectivo, aceitado, con Santiago Quiroga ofensivamente determinante, anotando 26 puntos (5-12 en triples, 4-6 en dobles y 3-5 en libres) fue lo que marcó el camino una vez más.

Desbat llegó en soledad al cesto.

Más allá de desafiar defensas desde el juego de Quiroga, lo más importante pasó, una vez más, por lo que se potenció el resto y respondió, apareciendo en diferentes momentos.

Tomás Peña intena hacer pie, defendido por Matías Such.

De hecho, Quiroga fue el único que anotó en doble dígito, aunque colectivamente Estrella hizo 10-33 en triples, 14-23 en dobles y 10-14 en libres.

No regalan nada Federico Macías y Eduardo Ríos.

Alem, que venía creciendo, no le encontró la vuelta, porque el 3-29 en triples lo condicionó, y se trabó, salvo en momentos puntuales en los que jugó interior o en pareja.

En el primer cuarto, Wilson sufrió una caída que generó preocupación. Afortunadamente, no fue grave.

Wilson terminó con 0-6 en triples, Amaya con 0-7, Giménez con 1-7 y Desbat con 0-3, entre los que más lanzaron y menos convirtieron.

Estrella (68): T. Peña (7), F. Herrera (5), S. Quiroga (26), B. Olivera (9), F. Macías (5), fi; G. Oyarzo (4), A. Pan (7), C. Balmaceda (5), M. Astradas y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

L.N. Alem (56): N. Amaya (2), J. Wilson (11), E. Giménez (4), L. Desbat (15), E. Ríos (16), fi; M. Such (3), S. D'Annunzio (3), V. Di Chiara, T. Scolari y V. Scoppa (2). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Estrella, 17-14; 36-29 y 52-47.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Sam Inglera.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Estrella, 1-0.

Napostá 80, Liniers 92

Liniers consiguió un gran triunfo a domicilio ante Napostá y se llevó la ventaja de cancha del Antonio Palma, tras imponerse por 92 a 80.

Mauricio Vago apunta alto.

Fue la quinta victoria en fila del albinegro.

Fabricio Piccini, resignado.

Un muy buen tercer cuarto le permitió al Chivo tomar ventaja en un juego que venía siendo parejo y de alto goleo.

La visita ganó ese parcial por 25 a 13, lo que le permitió tomar una luz clave pensando en el cierre, comenzando el último parcial arriba por 11 (65 a 54).

Fausto Depaoli ataca entre Alan García y Julián Marinsalta.

Liniers disfrutó hoy del regreso de Genaro Groppa, quien fue el goleador del equipo tras ausentarse en los últimos juegos por estar disputando la AmeriCup U18 con la Selección argentina.

El juvenil terminó con 20 puntos, con 2-4 en triples, 7-14 en dobles y 0-1 en libres. También bajó un rebote, dio 3 asistencias y recuperó una pelota.

Agustín Dottori infla el pecho.

Además, hubo un muy buen aporte de Agustín Dottori (18 puntos) y Nicolás Quiroga (17).

Marcos Diel rompe entre Gastón Torres y Alan García.

En Napostá, en tanto, el máximo anotador fue Marcos Diel, con 22 puntos.

Napostá (80): F. Depaoli (12), V. Carrizo (7), L. Alemañy (12), M. Diel (22), R. Heinrich (8), fi; P. Santiago (8), G. Andrés (11). G. D'annunzio y N. Guerrero. DT: Fabricio Piccinini.

Liniers (92): M. Miérez (6), A. Dottori (18), A. García (10), G. Torres (12), J. Marinsalta (4), fi; N. Quiroga (17), G. Groppa (20) y T. Sabatini (5). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Napostá, 23-21; 41-40 y 54-65.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Liniers, 1-0.

Bahiense 85, Villa Mitre 81

Apoyado en un gran último cuarto y un determinante Guido Muzi, Bahiense del Norte venció a Villa Mitre, por 85 a 81, y ganó el primer punto de la serie en el Manu Ginóbili.

El dueño de casa se quedó con el último parcial por 28 a 21 y aunque debió soportar el último embate de la Villa, logró cerrar el juego y festejó en su cancha.

¿Pasará? Cavero tiene a Hoya de espaldas y Lozano atrás.

En ese lapso fue clave Muzi, quien terminó con 30 puntos y anotó 4 triples en los últimos 10 minutos (hizo 15 puntos en ese lapso), acompañado por un muy buen partido de Juan Pedro Hollender, quien terminó con 23 unidades, y el goleo de Augusto Lamonega (10) y Bruno Lozano (14).

El exjugador de Napostá anotó ¡9-12! de larga distancia, 3-6 en libres y no sumó con dobles (0-3). También bajó 6 rebotes y dio tres asistencias.

Hollender le puntea el tiro a Emiliano Sombra.

Un buen comienzo del último período, con un pasaje de 13-6, le permitió a Bahiense tomar la delantera nuevamente, luego de entrar al cuarto parcial perdiendo 60-57.

Sobre el final, Villa Mitre achicó a tres puntos, con un triple de Franco Amigo y una conversión de Manuel Iglesias, con 12 segundos por jugar.

Después, Bahiense sumó con Luengo en la línea y terminó decretando el 85 a 81 final.

Bahiense del Norte (85) A. Lamonega (10), S. Luengo (4), G. Muzi (30), E. Roberson, J.P. Hollender (23), fi; J.C. Hoya (4), F. Ruggiero y B. Lozano (14). DT: Alejandro Navallo.

Villa Mitre (81): S. Alimenti (17), J. Jasen (12), F. Amigo (6), M. Iglesias (10), I. Alem (16), fi; E. Sombra (2), A. Blanco y L. Cavero (18). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Bahiense, 18-19; 40-37 y 57-60.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: Bahiense, 1-0.

Pueyrredón 89, Estudiantes 78

Con un inspirado Damián Carci, Pueyrredón defendió su localía (sumó 5 triunfos en seis presentaciones en el Palermo), superando a Estudiantes, 89 a 78.

El escurridizo terminó con 29 puntos, incluidos 6-10 en triples, 5-7 en dobles y 1-1 en libres, más 7 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Otros que respondieron a buen nivel fueron Lucio Baeza, aportando 15 unidades y 4 asistencias, y Francisco Ruiz, con 11 recobres y 9 unidades.

En el albo, hubo 20 puntos de Jerónimo Mitoire (8-13 en libres) y Jorge García anotó 13 unidades (3-5 en t3).

Pueyrredón (89): L. Baeza (15), N. Dulsan (9), P. Pérez Pavón (14), N. Renzi (6), F. Ruiz (9), fi; D. Carci (29), A. Agulló, M. Echarri (4), Gino Pisani y G. Sagasti (3). DT: Ariel Ugolini.

Estudiantes (78): O. Cancellarich (8), J. Rodríguez (12), L. Delgado (10), J. Mitoire (20), A. González (6), fi; S. Ruesga (3), J. García (13), S. Ranieri, J. Belleggia (6) y F. Mazzello. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Pueyrredón, 11-19; 37-33 y 67-56.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Pueyrredón, 1-0.