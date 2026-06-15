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Habrá restricciones de tránsito y cambios en recorridos de colectivos por obras este martes

La interrupción es por trabajos de reencarpetado y se extenderá durante 24 horas a partir de las 18 de mañana. Además, comenzarán obras en la red cloacal en Ingeniero White.

Archivo La Nueva.

Debido a trabajos de reencarpetado, el municipio informó que desde las 18 de este martes, y por un período de 24 horas, permanecerá cortada al tránsito calle Chiclana, en el tramo comprendido entre General Paz y Brandsen.

Como consecuencia de la intervención, varias líneas del transporte público urbano deberán modificar parte de sus recorridos habituales mientras dure la restricción.

La línea 521, en su ramal CONICET/Bosque Alto, circulará por Donado, Saavedra, Pueyrredón y Chiclana antes de retomar su trayecto normal.

En tanto, la línea 520, en su servicio de las 16 desde Bahía Blanca hacia Cabildo, lo hará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón y nuevamente Chiclana.

Las líneas 513, 514, 504, 512, 513EX y 517 también serán desviadas por Chiclana, España, Saavedra y Pueyrredón para luego continuar con sus recorridos habituales.

Por su parte, las líneas 505, 507 y 506 modificarán su circulación por General Paz, Soler y avenida Cerri, mientras que la línea 519, en sentido Cerri–Bahía Blanca, transitará por Chiclana, España, Saavedra y Pedro Pico.

Obras cloacales en Ingeniero White

Además, desde este martes comenzarán trabajos en la red cloacal en la intersección de Avenente y San Martín, en Ingeniero White.

Las tareas demandarán aproximadamente dos semanas y generarán restricciones en la circulación vehicular en ese sector.

Se recomienda a conductores y usuarios del transporte público prever demoras y consultar los recorridos alternativos durante el desarrollo de las obras.

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