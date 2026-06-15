Violento enfrentamiento con la policía terminó con dos aprehendidos

Dos personas fueron aprehendidas durante la madrugada en el barrio Saladero, luego de un violento episodio que incluyó agresiones contra efectivos policiales, amenazas y desobediencia a las órdenes impartidas por el personal que se encontraba prestando servicio en el sector de Reconquista y Pedro Moreno.

Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando el conductor de una Ford Ecosport, identificado como Miguel Ángel Babler (54), fue advertido por personal del Comando de Patrullas que no podía circular por el lugar debido a trabajos de reparación del pavimento que se desarrollaban en la zona.

Lejos de acatar las indicaciones, el hombre adoptó una actitud hostil, profirió insultos contra los uniformados y posteriormente arremetió físicamente contra uno de los efectivos. Aunque el ataque no provocó lesiones, también habría lanzado reiteradas amenazas de muerte hacia el personal policial.

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Mientras se aguardaba la llegada de refuerzos, familiares del aprehendido intentaron interferir en el procedimiento y agredieron a los agentes. De manera simultánea, varias personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones y arrojaron piedras contra los uniformados, generando una situación de tensión.

En medio del tumulto, Jessica Elizabeth Babler (34) ingresó a la camioneta con intenciones de retirarse del lugar. Sin embargo, fue finalmente reducida por los efectivos tras un intenso forcejeo que se produjo dentro del habitáculo del vehículo.

Como resultado del operativo, la policía concretó el secuestro de la Ford Ecosport involucrada y el traslado de ambos aprehendidos a la dependencia correspondiente para el cumplimiento de las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de atentado y resistencia a la autoridad, amenazas y desobediencia.