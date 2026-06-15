Un bahiense en la India: mañana arranca la aventura de Álvarez Fourcade en Chennai

El bahiense, que será el capitán de Chennai Bulls, junto al subcapitán Mohit Khatri. Fotos: Chennai Bulls

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La primera incursión en la liga profesional de rugby seven de la India, avalada por World Rugby, concretará mañana Santiago Álvarez Fourcade.

El capitán de Los Pumas 7s jugará en Chennai Bulls, uno de los seis equipos que tendrá la Rugby Premier League. El certamen se jugará desde este martes y hasta el 28 de este mes en el G. M. C. Balayogi Athletic Stadium Gachibowli, en la ciudad de Hyderabad.

En esta primer experiencia Santiago será el capitán de los Bulls, que lo eligieron en la tercera ronda del draft para defender el título que el equipo obtuvo el año pasado, con la participación del también argentino Joaquín Pellandini.

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"Contento de afrontar esta experiencia, que es algo diferente respecto de lo que es el circuito de seven, pero contento, disfrutando", le dijo el bahiense a "La Nueva." a horas del debut ante Delhi Redz, que contará con Luciano González, otra de las figuras del seleccionado argentino.

"La preparación fue corta porque tuvimos pocos días, pero fueron buenos días, divertidos, compartiendo con otros jugadores, fijiamos, samoanos, australianos", dijo, en relación los compañeros de equipo como los experimentados fijianos Marika Koroibete y Filipe Sauturaga, el samoano Taualai Panoa, el inglés Marcus Kershaw (jugador de Gran Bretaña 7s) o Michael Icely (Australia 7s).

La Rugby Premier League contará también con otros jugadores sudamericanos repartidos en los demás equipos, que además de Delhi Redz contará con Hyderabad Heroes, Mumbai Dreamers, Kalinga Black Tigers y Bengaluru Bravehearts. Por ejemplo, Santino Zangara se desempeñará en Mumbai Dreamers, mientras que los uruguayos Diego Ardao y Dante Soto estarán en Hyderabad Heroes. En paralelo se disputará el campeonato femenino para el que fueron elegidas las argentinas Cristal Escalante (por Mumbai Dreamers) y Sofía González (Kolkata Banga Tigers).

"No sé con qué me voy a encontrar, pero hay que disfrutar. Es un torneo largo, en el que se juega un partido todos los días un partido. Vamos a disfrutar de cada momento", agregó el bahiense.

El equipo de Chennai Bulls contará con Santiago Álvarez Fourcade, Mohit Khatri, Marika Koroibete, Taualai Panoa, Filipe Sauturaga, Kamineli Rasuku, Pranav Patil, Tusitafu Toilolo, Harpreet Kamboj, Marcus Kershaw, Hidayat Jerffrydin, Jugal Majhi, Karan Rajbhar y Michael Icely. El entrenador es Ben Gollings, una leyenda del rugby seven británico ya que jugó 70 etapas y es el líder histórico en puntos anotados en el Seven Series, con 2.652 tantos.