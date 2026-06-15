Patín artístico: la bahiense Guillermina Istilart se consagró campeona del Panamericano

Representando al Club Deportivo La Armonía, Guillermina Istilart, Sofía Muro y Emma Di Maggio brillaron en la disciplina Figuras Obligatorias y conquistaron el podio del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se desarrolla en Buenos Aires.

El primer lugar de la competencia fue para Guillermina Istilart, quien brilló en su presentación y fue reconocida como la mejor del certamen.

En segundo lugar quedó Sofía Muro, otra de las grandes y destacadas patinadoras que posee la entidad.

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Para completar, Emma Di Maggio no se quedó atrás y con una gran performance finalizó en el tercer lugar de la prueba.

Las patinadoras bahienses dirigidas por Valeria Simón dejaron más que bien representado al deporte de nuestra ciudad.