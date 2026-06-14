Apertura liguista: sigue la fecha con tres encuentros

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Con tres cotejos, continuará esta tarde la 12ª fecha del Clausura.

En la elite del fútbol liguista dos encuentros abrirán la jornada.

En un choque clave por los puestos de retaguardia, La Armonía recibirá a San Francisco en Los Hermanos Francani.

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Sergio Testa será el encargado de impartir justicia.

Sporting –urgido de puntos—recibirá a Libertad, que necesita levantar cabeza, en el Enrique Mendizábal.

Oscar Perotti será el juez.

Mañana, en tanto, completarán Villa Mitre-Bella Vista en El Fortín (Julián Horticolou) y Liniers-Hurácan (en cancha de Libertad, con Marcos Gómez).

Todos los partidos comenzarán a las 15.

En la B

Con el choque entre Pacífico de Bahía Blanca y Dublin, continuará la fecha.

Se medirán a las 15, con arbitraje de Javier Tamaro.

La jornada se cerrará mañana con Olimpo-Pacífico de Cabildo (en cancha de Bella Vista). Dirigirá Fernando Sepúlveda.

Ayer, Comercial 0, Rosario 1 y Tiro Federal 4, Sansinena 0.

*La tabla

Así están las posiciones: 1°) Tiro Federal y Comercial, 21 puntos; 3°) Rosario, 20; 4º) Sansinena, 18; 5°) Dublin, 16; 6°) Olimpo, 13; 7°) Pacífico BB, 7 y 8°) Pacífico C, 5.