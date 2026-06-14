Entradas para ver Argentina-Argelia: a cuánto se pagan en la reventa

La expectativa por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 provocó una fuerte escalada en el precio de las entradas para el partido frente a Argelia, que se disputará el próximo martes por la primera fecha del Grupo J.

A pocos días del encuentro, los valores en la reventa oficial ya alcanzan cifras que superan ampliamente las estimaciones iniciales.

Los boletos para el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentran entre los más demandados de toda la fase de grupos, una situación impulsada por la condición de campeón vigente de la "Albiceleste" y por la masiva presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos.

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Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Argelia

Cuando comenzó la venta y posteriormente la reventa oficial habilitada por la FIFA, los tickets para el encuentro entre Argentina y Argelia podían encontrarse en un rango de entre 400 y 600 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Sin embargo, a medida que se acerca el partido y disminuye la disponibilidad, los valores fueron aumentando de manera considerable. Actualmente, las entradas más buscadas ya rondan los 800 dólares, mientras que algunos sectores preferenciales presentan precios aún más elevados.

Por qué aumentaron los precios

El Mundial 2026 cuenta con un sistema de venta y reventa oficial que permite que los valores se ajusten según la demanda existente para cada encuentro. En consecuencia, los partidos que generan mayor interés suelen experimentar incrementos constantes a medida que se aproxima la fecha de disputa.

La Selección argentina aparece entre los equipos con mayor convocatoria del torneo, por lo que la demanda de boletos para sus encuentros es una de las más altas de toda la fase de grupos. Además, el debut genera un atractivo adicional debido a que marcará el inicio del camino del conjunto nacional en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Temen que los valores sigan subiendo

Dentro del mercado de reventa existe la expectativa de que los precios continúen aumentando durante las horas previas al encuentro. La cercanía de la fecha, sumada a la llegada de miles de argentinos a territorio estadounidense, podría provocar una nueva escalada en los valores de los tickets disponibles.

En ese contexto, no se descarta que algunas ubicaciones superen ampliamente los 1.000 dólares en los días previos al partido, especialmente aquellas cercanas al campo de juego o dentro de los sectores premium.__IP__

El debut más esperado

Argentina enfrentará a Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en lo que será uno de los encuentros más convocantes de la primera fecha del Mundial 2026.