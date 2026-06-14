Detrás del cerco, renace un inmueble histórico de la ciudad

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A ocho años de haberse colocado un cerco sobre todo el frente de la Escuela Nº 2 –primera cuadra de calle Vieytes, con extensiones sobre avenida Colón y Moreno— avanzan de buen modo las tareas de puesta en valor del sector central de la fachada y las mejoras en el hall principal.

La obra es realizada por la municipalidad mediante los recursos del Fondo Educativo que le asigna la provincia, con la idea de gestionar nuevos aportes del Estado provincial para completar la totalidad del trabajo.

“Estamos preparando los pliegos y evaluando que inversión supone terminar todo el frente sobre Vieytes. Nuestra idea es darle continuidad a lo que se está haciendo”, señaló a La Nueva. el secretario de Obras Públicas y Servicios, licenciado Gustavo Trankels, confirmando la voluntad de completar la recuperación de uno de los inmuebles más valiosos de la ciudad desde el punto de vista histórico, cultural y artístico.

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En términos similares se manifestó semanas atrás el arquitecto José María Zingoni, secretario de Planeamiento Urbano, al mencionar la voluntad municipal de ir recuperando los edificios de valor patrimonial que se encuentran en mal estado o abandonados.

De esta manera avanza una obra que fue licitada en mayo de 2025, con la presentación de una única oferta por parte de Probras Bahía, que cotizó los trabajos en $ 718.250.000, un 19,68% por sobre el presupuesto oficial.

A pesar de la demora de ocho meses en aprobarse la licitación –por ser única oferta exigió el visto bueno del Concejo Deliberante--, la empresa mantuvo el valor de cotización.

El lugar

No resulta un hecho menor la exigencia del pliego licitatorio de pedir empresas capacitadas en la cuestión patrimonial, atento a que este tipo de obra requiere experiencia y conocimientos en la materia.

Probras Bahía tiene como inmediato antecedente la puesta en valor de la fachada del Banco de la Nación Argentina, en Estomba y Moreno, al cual le devolvió su terminación original símil piedra, tarea semejante a la que se realiza en la Escuela Nº 2.

Intervenir este edificio es una tarea singular, por su historia y arquitectura y por lo que genera desde el punto de vista del paisaje urbano, rodeado por un cerco preventivo que además suele estar plagado de afiches publicitarios.

A esto se suma el hecho de mantenerse en funcionamiento con las actividades de la Escuela Primaria Nº 2; la de Educación Secundaria Nº 6 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 3.

Las formas

De líneas neoclásicas, la fachada de la escuela está organizada en cinco partes: la central, que es la que se está recuperando y está adelantada al resto del frente mediante un pórtico, dos alas laterales con dos volúmenes salientes en cada uno de sus extremos.

La organización simétrica, con un centro jerarquizado y una organización vertical en basamento, desarrollo y coronamiento, responde a los lineamientos que a fines del siglo IXI impusieron las academias de bellas artes, especialmente la École des Beaux-Arts de París.

“La intervención se desarrolla en una de las partes más importantes, la más visible, por eso su tratamiento es extremadamente riguroso”, señala la memoria descriptiva, que además define al inmueble como “el más representativo de la escuelas del centenario”.

La referencia es al grupo de edificios escolares habilitados en 1928, en ocasión del centenario fundacional de Bahía Blanca.

El pliego menciona que a pesar de su delicada situación, el edificio muestra “un buen estado de conservación general”.

La obra en ejecución incluye limpieza y reparación, completamiento de la mampostería, reposición y fijación de las partes, iluminación y aplicación del revestimiento final.

Por otra parte, habrá mejoras en el hall principal, restaurando la escalera y puliendo los pisos. También se procederá a la reconstrucción de las veredas y la adecuación del arbolado de calle.

Un toque de historia

El edificio de la Escuela Nº 2 fue construido entre 1926 y 1929, merced a la gestión del gobernador Valentín Vergara, y reemplazó al inmueble inaugurado en 1889. En la década del 70 se inició la ampliación del edificio sumando un piso alto, destinado al Instituto de Formación Profesional.

La Escuela fue bautizada con el nombre de Centenario, designación que mantuvo hasta 1947, cuando fue rebautizada como Gobernador Valentín Vergara.

El frente tiene como ornamento dos pares de guerreros, ubicados a los lados de un escudo.

Están sin vestimenta, sólo con cascos y escudos. Se trata de figuras alegóricas de inspiración clásica, con cascos propios de los guerreros griegos.

Ambos custodian escudos, símbolos de defensa, fortaleza y protección. El guerrero de la derecha porta una espada corta, reforzando la idea milita.

Sus figuras representan la fortaleza, la vigilancia y la defensa de los valores cívicos y del conocimiento, custodian el conocimiento que imparte la escuela.

Es una estética propia de la arquitectura pública de la década, influida por el neoclasicismo y por el ideal de mostrar a la escuela como "un templo del saber".