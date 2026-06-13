El film belga "Jóvenes madres", en el Círculo de Amantes Del Cine
La última creación de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne se proyectará este domingo a las 19,30 en el cine Visual y se volverá a exhibir el martes venidero a la misma hora.
Esta semana, el Círculo de Amantes del Cine estrenará "Jóvenes madres", la última película de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica).
Los hermanos Dardenne son dos prestigiosos realizadores belgas reconocidos por sus obras realísticas de temática social que escriben y producen sus propios films. Jean-Pierre Dardenne (1951) se formó en actuación y Luc Dardenne (1954) se formó en filosofía.
En los años 70 se dedicaron a la realización de documentales. En 1986 realizaron su primer film de ficción: 'Falsch'. En su obra podemos destacar 'La promesse' (1996), 'Rosetta' (1999), 'Le Silence de Lorna' (2008), 'Le Gamin au vélo' (2011) o 'El joven Ahmed' (2019), entre otras.
En el argumento de 'Jóvenes madres', cinco mamás adolescentes que viven en un refugio luchan por un futuro mejor para ellas y sus hijos en medio de una situación desafiante.
-Premio al Mejor Guion y Premio Ecuménico, en el Festival de Cannes 2025.
-Premio al mejor Film Franco-Belga en el Festival de Oostende 2025. 'Jóvenes madres' será estrenado el domingo 14 y martes 16 de junio en el Cine Visual, a las 19:30.