Confirmado: Ángela Torres será parte del jurado del reality Popstars

Falta cada vez menos para el inicio de Popstars, el reality musical conocido por lanzar al estrellato a bandas como Bandana y Mambrú, y ayer dieron a conocer los nombres de los artistas que formarán parte del jurado.

Con Nico Vázquez en la conducción, el ciclo tendrá a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García en los asientos de quienes decidirán el futuro de los participantes.

La incipiente estrella pop, autora de éxitos como "Tu favorita", anunció recientemente la llegada de su esperado tour por Argentina "No Me Olvides", una gira que la llevará a reencontrarse con su público en distintos puntos del país y que confirma el extraordinario momento que atraviesa su carrera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con producción de Fénix Entertainment, el recorrido estará atravesado por algunas de las plazas más importantes de Argentina, con presentaciones en Junín, Corrientes, Tucumán, Salta, Rosario y Córdoba, además de sus ya anunciados shows en el Movistar Arena de Buenos Aires los próximos 8 y 9 de diciembre. (NA)