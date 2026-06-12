La segunda del TRP A trae el debut de Argentino como local y el primero de Sportiva afuera

Sociedad Sportiva y Argentino vuelven a jugar este sábado por el Regional Pampeano A de rugby con el objetivo de sumar puntos y crecer en las posiciones de la máxima categoría del campeonato organizado por las uniones Sur, Mar del Plata y UROBA.

La segunda fecha en Primera va mañana 15.30, con los preliminares a las 12 (Preintermedia) y 13.45 (Intermedia).

Las Palomas ganaron de local en el debut (con las tres categorías) sin punto bonus y son uno de los escoltas del certamen junto con Universitario (Mar del Plata) y el campeón Mar del Plata Club.

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El XV bahiense visitará a San Ignacio, cotejo que será arbitrado por Mariano Scianna (Mar del Plata).

El conjunto bahiense viene de ganarle a Los Cardos 30-20 sin punto bonus, objetivo que tendrá mañana ante un rival al que si bien derrotó en los últimos 9 partidos (cayó por última vez 18-15 de visitante en 2019), en la fecha pasada SIR estuvo cerca de ganarle al último campeón regional (19-17 ante Mar del Plata Club).

A su vez Argentino recibirá también este sábado a Universitario, partido que contará con el arbitraje de Esteban Szelagowski (Sur), quien tendrá como asistentes a Juan Ignacio Rossello y Esteban Bevaqua.

El Chancho viene de perder ante Comercial -el campeón marplatense- por 43 a 0, por lo que buscará hacerse fuerte en el Country ante un elenco marplatense que en la fecha inaugural dio la nota ante Sporting (victoria universitaria 22-10 de visitante).

El antecedente más reciente entre estos dos rivales es de 2024, cuando se enfrentaron sólo un vez y ganó "Uni" 48-14 de local. Aunque un año antes, el conjunto bahiense lo venció en nuestra ciudad por 32-28.

En el TRP A la fecha 2 se completa con los partidos Comercial-Mar del Plata Club y Los Cardos-Sporting.

Las siguientes son las formaciones de los clubes bahienses:

Argentino: Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Manuel Otero; Santiago Ramos y Martiniano Barsellini; Francisco Maenza, Emiliano Barrera, Nicolás Marengo; Pedro Selvarolo (capitán) y Tomás Expósito; Agustín Grunewald, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz Bullrich; Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio participarán Braian Cardozo, Valentín Infante, Cristian Villarreal, Thiago Zaballa, Franco De Rosa, Franco Litterio, Bautista Gortari y Matías d'Empaire.

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitía, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Gerónimo Rivas, 7. Felipe Inchausti, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Facundo Ferrandez, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, 16. Matías Stalldecker, 17. Juan Francisco Malanga, 18. Uriel Troncoso, 19. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, 20. Luca Loiacono, 21. Ignacio Ficcadenti, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Manuel Santos.

"Uni", el domingo

Universitario, tercer representante bahiense en el Regional Pampeano, recibirá el domingo a Unión del Sur (Mar del Plata) este domingo a las 14.

El partido se jugará en el complejo Héctor Gatica y marcará el debut de Las Pirañas en su cancha, tras la derrota de la semana pasada ante Biguá por 41-15.

El encuentro principal será arbitrado por Omar Villafañe (Sur) y el de Intermedia (12.30) por Esteban Bevaqua (Sur).