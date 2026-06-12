En vivo: con Franco Colapinto, comenzaron las prácticas para el Gran Premio de Barcelona

El argentino buscará mejorar lo hecho en Mónaco. Foto: Alpine.

Con el inicio de las prácticas libres se puso en marcha este viernes el Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló), correspondiente a la séptima etapa del calendario 2026 de la Fórmula 1.

Allí Franco Colapinto buscará afinar el rendimiento luego del 15º lugar obtenido el domingo pasado en Mónaco, donde esta mañana se confirmó que su compañero Pierre Gasly recuperó el 3º puesto logrado en pista.

El circuito de Barcelona-Cataluña (dejó de llamarse GP de España ya que este año se incorporó Madrid al calendario y llevará esa denominación) tiene una extensión de 4.657 metros y en la carrera, prevista para este domingo a las 10 (hora de nuestro país), se darán 66 vueltas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En relación a lo que viene, la segunda tanda de entrenamientos se realizará hoy a las 12, mientras que la tercera va mañana a las 7.30.

También este sábado se llevará a cabo la clasificación a las 11.

Cronología

8.30. Comenzó la salida de los equipos a la pista, también con Franco Colapinto.

8.34. Entre los pilotos hay varios conductores reserva de las escuederías como Vesti (Mercedes), Fornarolli (McLaren), Herta (Cadillac), Beganovic (Ferrari) e Iwasa (Red Bull), entre otros.

8.37. El monoplaza de Franco Colapinto reingresó a boxes para revisión de aspectos técnicos.

8.39. El británico George Russell (Mercedes) realizó el mejor tiempo hasta el momento, con 1m17s/414.

8.45. Transcurridos los primeros 15 minutos, nuevamente Russell logró el mejor registro de vuelta con 1m17s/353.

8.46. Franco Colapinto (Alpine) giró a +2.561 respecto de George Russell.