Restituyeron el 3º puesto al compañero de Franco Colapinto en Alpine: el festejo del equipo

Pierre Gasly había festejado su primer podio de la temporada, pero después conoció la sanción. Foto: Alpine.

Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto en la escudería Alpine, fue reincorporado al P3 para el Gran Premio de Mónaco, al conocerse hoy el fallo de los comisarios deportivos, que revocaron las dos penalizaciones de 5 segundos por exceder la velocidad en la calle de boxes (máxima de 60 kilómetros).

De este modo el piloto francés subió y abandonó el 7º puesto en el que había caído en el clasificador a raíz de las sanciones. Este cambio tuvo como contrapartida la salida del podio de Isack Hadjar (Red Bull) del podio.

Un elemento crucial en el caso resultó ser la evidencia proporcionada por Formula One Management, que reconoció que la distancia utilizada por el sistema oficial de cronometraje para calcular las velocidades en la primera zona de medición era inexacta para el trazado del pitlane de Mónaco.

El Gran Premio de Mónaco fue para Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por Lewis Hamilton (Ferrari).

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El cambio también tiene implicaciones para ambos campeonatos. En lugar de los seis puntos otorgados por el séptimo puesto, Gasly ahora recibe 15 puntos por el tercero, lo que le da nueve puntos adicionales en la clasificación de pilotos. Alpine también gana nueve puntos extra en el campeonato de constructores.

Comunicado

“Celebramos la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestra Solicitud de Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al coche #10, lo que restituye el tercer puesto del equipo", indicó Alpine en un comunicado difundido esta mañana.

"Nos gustaría agradecer a la FIA y a la Fórmula 1 Management por su transparencia y cooperación durante todo el proceso del Derecho de Revisión y por haber llegado a esta decisión", agregó.

"El foco del equipo está ahora completamente puesto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de este fin de semana y en lograr el mejor resultado posible con ambos coches”, concluyó.