Pampas va por la gran final del Súper Rugby Américas, con los bahienses Lusarreta y Zunini

Pampas y Capibaras XV protagonizarán este viernes a las 21.15 la segunda semifinal del exigente Súper Rugby Américas, en busca de un lugar en la gran final del viernes 19 de junio.

Se jugará en La Catedral (CASI), con arbitraje del bonaerense Tomás Bertazza (UAR), mientras que sus asistentes serán el cordobés Tomás Ninci y el uruguayo Francisco González. Se podrá ver por Disney+.

La otra semifinal será entre Dogos XV y Tarucas, quienes se enfrentarán también hoy pero desde las 19 en las instalaciones del club Córdoba Athletic (Córdoba). También se emitirá por dicha plataforma de contenidos.

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Cabe destacar que los cuatro semifinalistas son las franquicias argentinas. Salvo a Dogos XV, la franquicia bonaerense superó al menos una vez a los tucumanos y a los rosarinos. Sin embargo, una racha de tres derrotas consecutivas ante estos rivales en la etapa de revanchas, privó a los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón de conservar la punta que habían mantenido gran parte del certamen.

Anoche se confirmó la formación de Pampas, que contará entre los titulares con la presencia del bahiense Francisco Lusarreta. La otra buena noticia será la vuelta del pilar Nahuel Zunini, quien vuelve a la acción entre los relevos tras recuperarse de una fascitis plantar.

Además del ingreso de "Panchito" Lusarreta por Ignacio Bottazzini, otras modificaciones se darán entre los backs: Lucas Marguery (quien vuelve a la titularidad y capitanía)d, va por Alejo Lavayén y Agustín Fraga por Nahuel Clausen. A su vez, Santiago Pernas vuelve a la posición de wing y Fraga será el N°13.

Al ser un partido definitorio, en caso de empate al final del tiempo regular, se disputarán dos tiempos de 10 minutos a muerte súbita, es decir el primer equipo que anote puntos durante el tiempo extra será el ganador. Si persiste la igualdad, se disputará una competición de drops para determinar al vencedor del partido.

Formación

Así saldrá a la cancha Pampas, con la salvedad que no se conocía hasta esta mañana el XV del conjunto rosarino:

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Faustino Santarelli, 7. Augusto Cabano Wall, 8. Lucas Moresco; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Estanislao Renthel; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Joaquín Pascual Viale, 20. Juan Penoucos, 21. Alejo Lavayén, 22. Bautista Farisé, 23. Santiago Cordero.