Zona fría, personas no gratas y Hospital Municipal: en otra sesión tensa, el CD debatió tres temas clave

En otra sesión cargada de chicanas y reproches entre los diferentes bloques, el Concejo Deliberante definió esta tarde su postura ante tres temas que generan fuertes polémicas en la ciudad, como son los casos de la demanda que planea impulsar el municipio contra el gobierno nacional, en caso de que finalmente se excluya a Bahía Blanca del régimen de Zona fría, la declaración de repudio a los dos jóvenes que mataron a una nutria en pleno macrocentro, y la demorada validación del Presupuesto 2025 del Hospital Municipal.

En primera instancia el cuerpo legislativo comunal aprobó por mayoría (14 votos a favor y 8 en contra) los números presentados por el "Léonidas Lucero", que habían sido rechazados en la sesión del pasado 29 de diciembre, aunque a fines de mayo se solicitó un nuevo tratamiento del expediente.

A favor del visto bueno a las finanzas del centenario centro médico se expresaron los 9 concejales de Fuerza Patria (Álvaro Diaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Lucía Veláustegui, Jazmín Lafitte Torman, Claudio Carucci, Roberto Arcángel, Gustavo Lari y María Belén Rodríguez Márquez), además de los dos ediles del PRO (Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte), de los monobloques Avanza Bahía (Fabiana Úngaro) y LLA disidente (Carlos Alonso), y de uno de los integrantes de Somos Bahía (Martín Salaberry).

El cambio de postura de Úngaro, Alonso y Salaberry fue decisivo para conseguir la aprobación.

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En contra votaron 8 integrantes de La Libertad Avanza (Felipe Ferrández, Luciano Cagiao, Fernando Compagnoni, María Teresa Gonard, Franca Grippo, Vanina Linzuain, Mauro Reyes y Araceli Valenzuela).

El libertario Marcos Streitemberger y la radical Cecilia Borelli, por su parte, no participaron de la sesión.

Una vez resuelto ese punto de la agenda, el elenco deliberativo analizó el proyecto para declarar "personas no gratas" a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios de Huanguelén que el pasado fin de semana se filmaron cuando mataban a patadas a un ejemplar de coipo o nutria criolla en calle Paraguay al 500.

Para este tema, vale remarcar, era necesario reunir 16 votos para conseguir el tratamiento sobre tablas. Pero la iniciativa presentada por Caputo, Álvarez Porte y Úngaro no logró traspasar el número establecido por el reglamento, por lo que quedó -al menos por ahora- en situación de archivo.

A cambio sí se aprobó una declaración de repudio contra el accionar de Bravo y Santerre, quienes ya son investigados por la Justicia por el gravísimo hecho, que alcanzó repercusión a nivel nacional.

Finalmente, y tras un prolongado cuarto intermedio, los presentes abordaron el pedido de apoyo del intendente Federico Susbielles, quien anticipó que iniciará acciones legales contra el gobierno de Javier Milei si el Senado de la Nación convierte en ley las modificaciones al régimen de Zona fría, el beneficio que establece descuentos del 50 y 30% en las facturas de gas para los hogares bahienses desde noviembre de 2021.

Bajo la consigna del "déficit cero", la Casa Rosada exige que sólo se otorguen subsidios a las familias cuyos ingresos mensuales no superen la suma de tres canastas básicas (unos $4,5 millones), sin tener en cuenta las características climáticas.

Diputados ya otorgó media sanción al proyecto libertario y sólo resta aguardar el resultado de la votación en la Cámara alta, aunque no hay fecha definida para su tratamiento.

A pesar de ese trasfondo político, que mantiene encendidas todas las alarmas en los 22 distritos del sudoeste bonaerense, la solicitud de jefe comunal tampoco logró juntar las voluntades suficientes para el tratamiento sobre tablas.

Como se sabía de antemano, los 9 miembros del oficialismo bahiense respaldaban la decisión de Susbielles, mientras que los 8 miembros de la bancada de LLA y los dos del PRO rechazaban la petición.

Con esos números preliminares era prácticamente imposible que el debate arrancara. Y así fue.