Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.452,74 para la venta y de $1.403,25 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,40% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.465,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.445,00 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.891,40 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.447,36 (-0,54%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.495,54 (-0,94%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 444 puntos básicos (-11,50%).