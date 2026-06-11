Infantino, tras el escándalo con el árbitro somalí: “No somos los reyes del mundo”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos le impidió el ingreso por problemas en la verificación de antecedentes, y aseguró que el organismo intentó intervenir, aunque admitió que no puede controlar todas las decisiones de los países sede.

El dirigente calificó como “lamentable” lo ocurrido con Artan, que había sido seleccionado para impartir justicia en el Mundial 2026 y estaba ante la posibilidad histórica de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir en una Copa del Mundo.

“No controlamos todo”, expresó Infantino, al intentar bajarle el tono a una polémica que volvió a poner en discusión el alcance real de la FIFA frente a las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos.

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El titular del máximo organismo del fútbol mundial sostuvo que desde la entidad buscaron alternativas para destrabar la situación, pero reconoció que hay decisiones que exceden su margen de acción. “No somos los reyes del mundo”, remarcó.

Artan, de 33 años, había aterrizado el 6 de junio en el Aeropuerto Internacional de Miami, pero fue declarado inadmisible por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza, que argumentaron inconvenientes en el proceso de control.

El caso generó malestar porque el juez africano aseguró que tenía la documentación correspondiente y la visa en regla, mientras que las autoridades de Somalia también respaldaron públicamente esa postura.

Tras ser rechazado, el árbitro fue sometido a un extenso interrogatorio, permaneció retenido durante varias horas y luego fue embarcado rumbo a Estambul, desde donde había partido originalmente hacia Estados Unidos.

Artan expresó su frustración por la situación y dejó una frase que profundizó la controversia: “Creo que tienen un problema con mi país”, en referencia al trato recibido por su nacionalidad.

Somalia integra la lista de países con restricciones migratorias bajo la administración de Donald Trump, una política que también alcanza a ciudadanos de otras naciones como Afganistán, Libia, Yemen e Irán.

El árbitro fue recibido en su país después del episodio y se reunió con autoridades somalíes, aunque su participación en el Mundial quedó prácticamente descartada, salvo una improbable reasignación para partidos disputados en México o Canadá. (NA).