Juicio por Maradona: Víctor Stinfale y Mariano Perroni declararán este jueves

El empresario y abogado, Víctor Stinfale, y el jefe de enfermeros acusado, Mariano Perroni, declararán este jueves en el juicio por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que Stinfale fue citado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para testificar desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro.

El letrado prestó testimonio en el primer debate —anulado por el documental de la ex magistrada Julieta Makintach— y consignó que el neurocirujano Leopoldo Luque "era el médico de confianza de Maradona".

Durante la noche del 3 de noviembre de 2020, el exentrenador de Racing, Deportivo Mandiyú y la Selección argentina ingresó al quirófano de la Clínica Olivos por el hematoma subdural que le detectaron en el sanatorio Ipensa, en La Plata.

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Cuando entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", a lo que Víctor le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana".

Después le aseguró a Maradona que sería atendido por otros profesionales, pero el deportista rechazó su idea y arremetió: "No, a mí me opera Luque".

El neurocirujano Leopoldo Luque, de los más comprometidos por el avance de la justicia

Stinfale insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y que parecía más un "fan" de Diego, mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

Por otro lado, Perroni —uno de los ocho acusados por la muerte del astro argentino— comparecerá por primera vez y contestará preguntas de las partes. (NA)