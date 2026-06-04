Caso Maradona: Burlando pidió la detención de una testigo

El abogado Fernando Burlando pidió este jueves la detención de una empleada administrativa de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para proveer los servicios a Diego Armando Maradona en el country San Andrés, por supuesto falso testimonio.

Fuentes judiciales informaron que el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona solicitó el arresto de Nelsa Marilyn Pérez por responder con evasivas las preguntas de las partes.

Se trata de una de las integrantes del grupo de WhatsApp "Tigre", donde personal de Swiss Medical y Medidom coordinaban los insumos para la internación domiciliaria del paciente en la localidad bonaerense de Benavídez, adonde fue trasladado el 11 de noviembre de 2020 —tras el alta en la Clínica Olivos— y murió el 25 de ese mismo mes.

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Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaron un cuarto intermedio para deliberar, al tiempo que luego no dieron lugar al planteo del querellante.

“No le dieron bola. Sobreactuó Burlando para salir a hablar después”, consignaron los allegados al caso ante la consulta de NA.

La testigo continuaba con su comparecencia y, posteriormente, será el turno del asesor de Swiss Medical, Ricardo Espeche. (NA)