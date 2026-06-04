Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.458 para la venta y de $1.405 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,18% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.450 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.435 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.891,5 (-0,34); el MEP cotiza a $1.457,24 (-0,3%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.511,24 (-0,2%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 489 puntos básicos (-0,61%).