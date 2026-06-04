Deportivo Riestra quiere a Tim Payne, el futbolista neozelandés que se hizo viral

Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta.

Desde la institución reconocieron que el interés está sobre la mesa, aunque también admitieron que la operación aparece como compleja en esta etapa inicial. Por ahora, los esfuerzos están puestos en intentar establecer comunicación con el jugador, una condición indispensable para evaluar si el proyecto puede avanzar.

La posible llegada de Payne encajaría con el perfil de apuestas disruptivas que caracterizó a Riestra en los últimos años. Sin embargo, a diferencia de otras acciones vinculadas a la repercusión mediática, como la participación del streamer Spreen en un partido ante Vélez, en este caso se trata de un futbolista profesional con trayectoria internacional que podría incorporarse formalmente al plantel.

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El defensor neozelandés, de 32 años, juega actualmente en el Wellington Phoenix y es un integrante habitual de la selección de su país. Su nombre ganó una enorme repercusión global en la previa del Mundial 2026 luego de que un influencer argentino impulsara una búsqueda para encontrar al jugador menos famoso de la Copa del Mundo. En ese momento, Payne tenía poco más de 5.000 seguidores en redes sociales.

La iniciativa se volvió viral y cambió por completo la exposición del futbolista. En cuestión de semanas pasó de ser un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía a reunir millones de seguidores. Actualmente, su cuenta supera los cinco millones y su popularidad se multiplicó a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, Payne vistió las camisetas de Auckland City, Waitakere United, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix en Nueva Zelanda. Además, tuvo pasos por Blackburn Rovers, en Inglaterra, y Portland Timbers 2, en Estados Unidos. Mientras tanto, Riestra sigue de cerca la situación y evalúa la posibilidad de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado argentino. (TyC Sports)