Clausuraron Wachitas, el bar que vincularon con el caso Agostina Vega

Wachitas, el bar de Córdoba vinculado con el caso Agostina Vega, fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades. De acuerdo con las versiones difundidas, y por las que el lugar sacó un comunicado, Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka negro, se presenta como productora de eventos de dicho establecimiento.

La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, dispuso la clausura del bar al verificar que “desarrollaba actividades y presentaba condiciones que no se correspondían con las autorizadas por la autoridad competente”.

Asimismo, detallaron que el establecimiento, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 521, ya había tenido advertencias y hasta otras tres clausuras por incumplimientos.

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En esta oportunidad, según el medio El DoceTv, se detectaron fallas graves en las instalaciones eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales que no habían sido declaradas.

Se supo, además, que el martes habían colocado las fajas de clausura, pero a las pocas horas las rompieron, por lo que los inspectores regresaron al bar con una nueva actuación.

Durante el desarrollo de la pesquisa por el femicidio de Agostina, se había vinculado al lugar por supuestas actividades irregulares, además de que se mencionó que la dueña del auto con el que Claudio Gabriel Barrelier trasladó el cuerpo de la víctima trabajaría en el bar.

Ante la viralización de comentarios en contra del establecimiento, Wachitas Bar sacó un comunicado en el que negó cualquier participación en el caso: “Las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta”. (NA)