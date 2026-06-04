Caso Agostina Vega: la Fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días

La Fiscalía de Instrucción N° 13 de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, decretó hoy "el secreto de sumario por diez días" en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, cuya desaparición se produjo el sábado 23 de mayo y una semana después se halló el cadáver.

Así lo informó en un comunicado, en el cuál también se dijo que "requirió la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025".

"Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido, secreto de sumario por diez días, más la causa del año pasado en la que está involucrado Barrelier por 'Privación ilegítima de la libertad'".

La medida, que restringe temporalmente el acceso al expediente, comenzó a regir este miércoles y tiene como objetivo avanzar con las pericias y otras diligencias con las cuales se investiga el asesinato de la adolescente, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el sábado pasado en un descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la capital cordobesa.

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Barrelier, en tanto, permanece detenido como único sospechoso del asesinato, y si bien habría pruebas que lo incrimnan e incluso lo ubican en el lugar donde desechó el cuerpo, todavía no admitió su culpabilidad ante las autoriades judiciales. Aún no se descarta que haya tenido la colaboración de otra persona para perpetrar el femicidio. (NA)