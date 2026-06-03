Cómo se resolverán las salidas de River: quiénes se irán por préstamo, venta y rescisión de contrato

Agresivo. Esa es la palabra que utilizó el presidente Stefano Di Carlo recientemente al momento de hablar de cómo será el mercado de pases de River, principalmente haciendo hincapié en la cantidad de bajas que habrá, por cuestiones salariales.

Las posibilidades de las salidas masivas dependerán directamente de préstamos, venta para recuperar parte del dinero invertido y hasta rescisiones de contrato de jugadores que buscarán de manera urgente que no continúen.

“Nosotros vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto en ingresos como en salidas. He instruido al director deportivo tras varias conversaciones que llevan tiempo y decisiones tomadas previo a la final con Enzo y la mesa.

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Hemos decidido que van a salir en torno a 15 jugadores y empezará el proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido“, dijo el mandamás en diálogo con el programa F90 de ESPN.

Luego, afirmó: “Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida. En otros casos serán cesiones, muy pocas y puntuales, sobre todo de juveniles, y en otros casos directamente podemos darles el pase en su poder y propiciar las salidas“.

¿Cómo serán las salidas masivas de River?

Comenzando con los préstamos, habrá un manejo especial con esta cuestión al tratarse de algunos juveniles surgidos de las Inferiores de la institución.

En principio, se espera que Santiago Lencina se vaya a través de una cesión y en los últimos días se supo que Sporting Braga está detrás de él.

A su vez, también le intentarán buscar un nuevo destino a Ulises Giménez, que pasó de destacarse en Reserva a jugar en Primera, aunque sin demasiado rodaje.

Siguiendo con las ventas, puertas adentro reconocen que habrá números en rojo para vender a dos futbolistas que tuvieron un alto costo, como Kevin Castaño, Maximiliano Salas y Matías Galarza Fonda.

También se buscará hacer caja para intentar recuperar algo de lo invertido por Giuliano Galoppo (River se adueñó del 50% del pase de Galoppo, tasado en 3 millones de dólares y es el primer apuntado para salir del club) y Fabricio Bustos. A ellos se suman Lautaro Rivero e Ian Subiabre, tras no aprovechar sus oportunidades dentro del campo de juego. En vidriera también está Ezequiel Centurión.

Por último, y como medida más urgente para la dirigencia, está en cortar dos de los contratos que mayores costos tienen dentro del plantel.

En primera instancia aparece Paulo Díaz, con quien se sentarán para llegar a un acuerdo y rescindir su vínculo con el club.

De la misma manera será con Germán Pezzella, considerado un referente del vestuario e identificado con River, por lo que no habrá la misma agresividad que con el chileno y se espera una mejor resolución.

Se aguardan también novedades por Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.